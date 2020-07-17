Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin’in hiçbir zaman ABD’nin yerini alma niyeti olmadığını ve iki ülkenin orta yolda buluşması gerektiğini" bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin, Çin'in mevcut uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığı ve Çin bağlantılı hackerların, ABD’deki Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarını çaldığı yönündeki ithamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin söz konusu suçlamalarının Pekin yönetiminin stratejik niyetine yönelik yanlış okuma ve yargılamalar olduğunu savunan Hua, "Çin’in hiçbir zaman ABD’ye meydan okuma veya ( ABD'nin) yerini alma niyeti ve ABD’nin salgınla mücadelesine karşı direnme amacı yok. Bizim en çok ilgilendiğimiz şey kendi halkımızın refahını artırmak, temenni ettiğimiz şey de dünyanın barış ve istikrarıdır." ifadelerini kullandı.
Hua, mevcut durumda Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini sürdürmesi için iki tarafın orta yolda buluşması gerektiğini kaydederek, "İki tarafın birbirlerinin kilit öneme sahip çıkar ve önemli endişelerine, uluslararası hukuka ve temel normlara karşılıklı saygı göstermesi, eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Çin’in bağımsız bir ülke olduğunu belirten Hua, kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını korumaya, Çin halkının zor zamanda mücadelesini verdiği çalışmaların meyvesini savunmaya hakkı olduğunu vurguladı. Hua, ülkesini hedef alan zorbalık ve adaletsizlikleri reddetmeye, ABD’nin Çin’i hedef alan karalama ve saldırılarına karşılık vermeye hakları olduğunu savundu.
Hua, ABD'li yetkililerin Çin bağlantılı hackerların ABD’deki Kovid-19 aşı çalışmalarına saldırı düzenlediği iddialarına da değinerek, "Bazı ABD'li yetkililer, Çin’in ABD’nin aşısını çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia ediyor, bu çok absürt." dedi.
ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı bir açıklamada, Çin yönetimini hedef alarak, "Çin Komünist Partisi (CCP) dünyanın en antik medeniyetlerinin birisini demir yumruk ile yönetiyor. Uluslararası sisteme dayalı hukuku alaşağı etmek için, Çin halkının büyük üretim ve ustalık gücünü baskı altına almaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.
Barr ayrıca Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.
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