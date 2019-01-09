Pekin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır 20 çocuk yaralandı

Saldırının ardından, okulun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çin'de yetkililer, bir adamın başkent Pekin'deki bir ilkokul sınıfına düzenlediği bıçaklı saldırıda üçü ağır, 20 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Pekin'in büyük semtlerinden Xicheng yerel yönetimi, zanlının olay yerinde gözaltına alındığını, saldırının nasıl yaşandığı konusunda soruşturma başlatıldığını bildirdi. .

Tüm yaralı çocukların hasteneye götürüldüğü ve ağır yaralı çocukların durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

Yerel yönetimin açıklamasında saldırıda silah kullanılıp kullanılmadığı söylenmezken, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı çocukların baş bölgelerinde bıçak yaraları olduğu vurgulandı.

Sir görgü tanığı, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada okulun yanındaki hastanede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Üst üste saldırılar

Çin'de şiddet içeren suçlar nadiren görülüyor, ancak son yıllarda çoğu çocukları hedef alan bir dizi bıçaklı ve baltalı saldırı düzenlendi ve çok sayıda okul bu saldırılar yüzünden güvenlik önlemlerini artırdı.

Ocak 2017'de ülkenin güneyinde bir kişi mutfak bıçağıyla 12 çocuğu bıçaklamıştı. Savcılar, zanlının saldırıyı hayatının istdiği gibi gitmemesi ve bir komşusuyla yaşadığı tartışma yüzünden düzenlediğini söylemişti.

Geçen Nisan'da da Kuzeybatı Çin'deki bir okulun önünde dokuz kişi öldürülmüştü. Zanlının okulda uğradığı zorbalığın intikamını almak isteyen eski bir öğrenci olduğu söylenmişti.

Kasım ayında da bir aracın, bir yuvanın önündeki kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti.