Pekin'de endişe artıyor!

Çin'in başkenti Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın devam ediyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 48, göstermeyen 6 vaka tespit edildi.
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor. Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede son 6 günde 3 tur toplu test uygulandı.
TEDBİRLER SIKILAŞTIRILIYOR
Tüm okullar dünden itibaren tatil edilirken 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili öncesinde, tedbirlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.
Pekin Kültür ve Turizm Bürosu, tatilde tüm eğlence ve gösteri merkezlerinin ve internet kafelerin kapatılacağı, sanat eğitimlerinin ve şehir turlarının iptal edileceğini belirtildi. Ayrıca sinemaların da 30 Nisan ve 4 Mayıs arasında kapalı kalacağı kaydedildi. Şehirdeki restoranlarda geçici olarak yemek servisi yasaklandı.
Öte yandan Pekin şehrinin resmi WeChat hesabından yapılan duyuruda, "5 Mayıs'tan itibaren her türlü kamusal alana ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermenin zorunlu olacağı" belirtildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1424 hastalık belirtisi göstermeyen 9 bin 369 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 90 vaka kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 215 bin 667 vaka tespit edildi, 5 bin 22 kişi öldü.
ÇİN'İN SIFIR VAKA STRATEJİSİ
Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü. Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.
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