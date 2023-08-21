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        Haberler Ekonomi Emlak Peker GYO'dan yüzde 535 kâr artışı - Emlak Haberleri

        Üst üste 14 çeyrekte kârlılık açıkladı

        Türkiye ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren Peker GYO, üst üste 14 çeyrekte kârlılık açıkladı. Yüzde 535'lik bir kârlılık artışı açıklayan şirketin bu büyümesinde döviz girdilerinin büyük olduğu belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 15:24
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        Yüzde 535 kâr artışı
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        Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle büyümesini sürdüğünü açıklayann Peker GYO, finansal süreçlerinin ilerleyişini paylaştı. Şirket, bu yılın ilk yarısında 683 milyon TL net kâr açıklayarak, kârlılığını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 535 oranında artırdığını duyurdu.

        2023 yılının ilk yarı sonuçlarına göre firma, özkaynaklarını 1 milyar 926 milyon TL’ye çıkardığını belirtirken, bu yılın ikinci çeyreğinde de kâr açıklayarak üst üste 14’üncü çeyreği de kârlılıkla kapattığını bildirdi. Sürdürülebilir kârlılık modellerini başarıyla devam ettirdiklerini belirten Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Avrupa’da sürekli iş hacmini artıran başarılı bir şirket olmamızın yanı sıra Türkiye’de kârlılığı yüksek projelerimiz ve satışlarımız, sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık sağlamamızda oldukça etkili oluyor. Hedefimiz 14 çeyrektir elde ettiğimiz performansımızı gelecek çeyreklerde de devam ettirmek” dedi.

        "DÖVİZ GELİRLERİ BİLANÇOYA OLUMLU YANSIYOR"

        Özellikle Almanya’daki finansal olanaklar sayesinde özkaynak verimliliği yüksek projeleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Peker, “Yurt dışında döviz bazlı ve düzenli olarak elde ettiğimiz gelirler, kârlılığımızı da olumlu yansıyor. Son olarak şirket varlıklarına eklediğimiz Northgate Oteli, bunun en somut örneği oldu. Fuarlar kenti Düsseldorf’un en büyük otellerinden birisi olan 431 oda, 1.800 m2 ofis bölümü ve 223 araçlık otoparka sahip Northgate Oteli, Almanya’nın en büyük otel operatörlerinden olan Novum Group’a 25+5 yıllık bir anlaşmayla kiraya verildi ve The Niu Hub markasıyla konuklarını ağırlıyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon 700 bin Euro + KDV kira getirisine sahip olan projenin yatırımında çok uygun kredi olanaklarından yararlanmamız da kârlılığımıza destek sağladı” dedi.

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