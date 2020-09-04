"Pehlivan" gübre için kullanılan ayçiçeği sapı kırımında çitçinin işini kolaylaştıracak

TÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Gürkan İrsel, "geliştirilmiş katlanabilir ayçiçeği sap parçalama makinesi" üretti. TÜBİTAK, projeye Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında 200 bin lira hibe desteği sağladı.
Bilgisayar destekli mühendislik tasarım ve analizleriyle modellenen ve "Pehlivan" adı verilen makine, 4 ayda üretildi.
"Pehlivan", hasat sonrası gübre yapımında kullanılan ayçiçeği saplarını kısa sürede parçalayıp çitçinin işini kolaylaştıracak.
- "Bıçakları kendi kendini biliyor"
Proje Koordinatörü Gürkan İrsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makinenin hem bıçak yapısı hem de az yakıt harcamasıyla muadillerinden öne çıktığını söyledi.
Makinenin işlem hızının, benzerlerine göre 2 kat fazla olduğunu anlatan İrsel, "Parçaladığımız saplar yaklaşık 10 kilogram yapay gübrenin sağladığı azot miktarını topraktan karşılayacak. Makinenin diğer özelliği ise açılı konumlandırılmış bıçakları. Bu bıçaklar toprağa, zemine daldığında kendi kendini biliyor. Kesme kuvveti artırıldı." diye konuştu.
"Pehlivan" için patent başvurusunun yapıldığını bildiren İrsel, yerli ve milli makinenin Sırbistan, Avustralya, Ukrayna, Bulgaristan ve Rusya'ya ihraç edilmesinin planlandığını belirtti.
Makinenin kullanım kolaylığı nedeniyle tarlada anız bırakılmayacağını ifade eden İrsel, böylece anız yangınlarının da önüne geçileceğini kaydetti.
- "Kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz"
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da İrsel'in hem çiftçi hem de akademisyen olduğunu söyledi.
Makinenin tarlada denendiğini dile getiren Tabakoğlu, bu inovatif ürünün, kısa sürede seri üretimle çiftçilerin hizmetine sunulacağını belirtti.
TÜ'nün üniversite-sanayi iş birliği adımları atmaya devam edeceğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Üniversitemizde böyle bir projeyle, böyle bir alet geliştirilmesinden gururluyuz. Var olabilmek için kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeli ve ithalatı mümkün olduğu kadar düşürmeliyiz. Yerli ve milli üretimi geliştirecek en önemli yerler üniversitelerdir, Ar-Ge laboratuvarlarıdır, teknoparklardır. Buraları ateşledik, kısa zamanda pek çok yeni ürünle milletimizin hizmetinde olacağız."
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