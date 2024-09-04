PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

Pegasus, 3-4 Eylül'de geçerli olmak üzere yurt içi biletlerinde vergiler hariç yüzde 40 indirim yaptı. Kampanyanın geçerli olabilmesi için Türkiye yerel saatine göre 3 Eylül 2024 saat 08.30’dan itibaren 4 Eylül saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.