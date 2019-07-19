Pegasus'un yeni hattı Sabiha Gökçen'den Resü'l-Hayme

Pegasus açıklamasına göre, şirket, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren 7 emirlikten biri olan Resü'l-Hayme’yi birbirine bağlıyor.

Pegasus’un Dubai, Abu Dabi ve Şarjah'tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 4. uçuş noktası olan Resü’l-Hayme seferleri, 30 Ekim'den itibaren gerçekleşecek.

Pegasus’un Resü’l-Hayme uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21.50’de; Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe ve Pazar günleri 4.05’te düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Verilen bilgiye göre, Basra Körfezi’nin kuzey ucunda yer alan Resü’l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlik, deniz, dağ ve çöl ortamları ile dikkati çekiyor.