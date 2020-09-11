Pegasus'un Sabiha Gökçen Havalimanı-Karaçi seferleri 25 Eylül'de başlayacak

AA

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket yurt dışı uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor.

Pakistan'a 25 Eylül itibarıyla başlayacak seferlerle Sabiha Gökçen ile Karaçi birbirine bağlanacak. Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 20.35’te, Jinnah Uluslararası Havalimanı’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 04.55’te gerçekleştirilecek.

Pegasus'un, Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ile Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletleri 129,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.