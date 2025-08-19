Pegasus tecrübesiz kabin memuru alımı yapıyor! Kimler Pegasus kabin memuru olmak için başvurabilir?
Pegasus, tecrübesiz kabin memuru alımı için yeni bir duyuru yaptı. Başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler arasında en az ön lisans mezunu olmak, iyi seviyede İngilizceye hakim olmak ve vardiyalı çalışma temposuna uyum sağlayabilmek gibi şartlar bulunuyor. Başvuru süreci halen devam ederken, 2025 Ağustos dönemi için Pegasus'un tecrübesiz kabin memuru alım şartları büyük ilgi görüyor. Peki, kimler Pegasus kabin memuru iş ilanı için başvuruda bulunabilir? İşte, detaylar...
PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR
Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.
PEGASUS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI
- T.C. Vatandaşı,
- 01.01.1990 ve sonrası doğumlu,
- Minimum ön lisans mezunu,
- İyi derecede İngilizce bilen, Tercihen eğitimini yüzde 100 İngilizce tamamlamış veya TOEFL (min. 84) / IELTS (min. 6) puanına sahip olan,
- Tercihen İngilizceye ek olarak Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Kazakça ve Kırgızca dillerinden birini iyi seviyede bilen,
- Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan (Vücut ağırlığı ile boy uzunluğu arasında orantı bulunması beklenmektedir.),
- Vardiyalı ve değişken uçuş saatlerine uyum sağlayabilecek, uzun süreli görev rotasyonlarına fiziksel ve sosyal olarak uygun olan,
- Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan,
- Adli sicil kaydı bulunmayan veya uçuşa engel teşkil edecek yasal bir durumu olmayan,
- Pegasus ve daha önceki işyerlerindeki görevlerinden, devamsızlık, disiplinsizlik veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle ayrılmamış olan,
- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kabin Ekibi Sağlık Kriterleri’ne uygun olan),
- İletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon yetkinliği gelişmiş,
- Misafir memnuniyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen; tercihen hizmet sektöründe deneyimli,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan,
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan adaylar ilana başvurabilecek.
KABİN MEMURU GÖREVLERİ NEDİR?
- Şirket standartlarına ve hedeflerine uygun olarak yolcuların karşılanması, yerleşmesine yardımcı olunması, uçuş boyunca hizmet standartlarının uygulanması,
- Hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti/konforu ve sadakatini sağlamak adına, uçuş görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunulması,
- Acil durum sistemleri dâhil olmak üzere uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen veya emniyetli operasyonu etkileyebileceği kanaatinde olduğu her türlü hatayı, arızayı, işlev bozukluğunu Sorumlu Kaptan Pilot’a rapor edilmesi,
- Sertifikalandırıldığı uçak tipinin/tiplerinin teknik ve acil durum ekipman kullanım bilgisine sahip olarak tanımlanmış kurallar doğrultusunda normal, anormal ve acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
- Kabin Memuru El Kitabı’na uygun yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması.
