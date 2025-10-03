Habertürk
        Pegasus'tan yüzde 60'a varan indirim kampanyası! Pegasus indirim kampanyası tarihleri ve geçerli olan rotalar

        Pegasus'tan yüzde 60'a varan indirim kampanyası! Pegasus indirim kampanyası tarihleri

        Pegasus, seçili yurt dışı uçuşlarında yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı. 3 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular, 1 Kasım-17 Aralık 2025 tarihlerindeki uçuşlarda kullanabilecek. İşte, Pegasus yüzde 60 indirimli yurt dışı kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 16:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:04
        • 1

          Pegasus, yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda seçili yurt dışı rotaları yüzde 60'a varan indirimle satışa çıktı. Biletler, flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınabilecek. İşte, Pegasus kampanya detayları

        • 2

          PEGASUS KAMPANYA TARİHLERİ

          Pegasus seçili yurt dışı biletlerini yüzde 60'a varan indirimle satışa çıkardı. Kampanya 2-3 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

        • 3

          SEYAHAT TARİHİ

          Kampanyalı biletler, 1 Kasım-17 Aralık 2025 tarihli uçuşlarda geçerli olacak.

        • 4

          Vergiler hariç yüzde 60 indirimli hatlar

        • 5

          Vergiler hariç yüzde 60 indirimli hatlar

        • 6

          Vergiler hariç yüzde 50 indirimli hatlar

        • 7

          Vergiler hariç yüzde 40 indirimli hatlar

        • 8

          Vergiler hariç yüzde 40 indirimli hatlar

