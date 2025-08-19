Pegasus'tan Kıbrıs'a özel 5 euro kampanyası: Pegasus Kıbrıs kampanyası hangi rotalarda geçerli?
Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde geçerli olmak üzere bir bilet kampanyası başlattı. Buna göre Kıbrıs'a 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletler satışa çıktı. Kampanyadan bilet alan yolcular, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek. İşte, Pegasus Kıbrıs kampanyası detayları...
Pegasus, Kıbrıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 19-20 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm uçuş hatları belli oldu. İşte, Pegasus 19-20 Ağustos 2025 Kıbrıs kampanyası...
PEGASUS KIBRIS'A ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI
Pegasus, Kıbrıs uçuşlarında geçerli olmak üzere 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kıbrıs'a indirimli bilet alan yolcular 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihlerinde yolculuk yapabilecek.
PEGASUS İNDİRİMLİ KIBRIS BİLETİ HANGİ SEFERLER İÇİN GEÇERLİ?
5€+ vergilerle
İzmir-Ercan-İzmir
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova-Ercan-Çukurova
Ankara-Ercan-Ankara
Hatay-Ercan-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
7€+ vergilerle
Kayseri-Ercan-Kayseri
Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
Gaziantep-Ercan-Gaziantep
Trabzon-Ercan-Trabzon