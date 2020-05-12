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Pegasus ilk çeyrekte 401.5 milyon lira zarar açıkladı.

Şirket geçen sene ilk çeyrekte de finansman giderlerinin etkisiyle 214 milyon lira zarar açıklamıştı.

Pegasus'un dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre 6.4 artışla 1.88 milyar lira oldu.