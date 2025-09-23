Habertürk
        Pegasus'tan 9 euro yurt dışı kampanyası! Pegasus 23-24 Eylül 2025 yurt dışı kampanyası 9, 19, 29, 39, 49 euro olan uçuşlar

        Pegasus'tan 9 euro yurt dışı kampanyası! Hangi rotalar 9 eurodan başlıyor?

        Pegasus, yurt dışına özel düzenlediği kampanyada 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerindeki uçuşlarda geçerli olacak. İşte, Pegasus 23-24 Eylül 2025 indirimli yurt dışı kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 15:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:55
        • 1

          Pegasus, seçili yurt dışı rotalarına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında yüzlerce indirimli uçuş gerçekleştirilecek. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası ve geçerli olduğu rotalar...

        • 2

          PEGASUS 9 EUROYA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

          Pegasus yurt dışı kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.

        • 3

          PEGASUS KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHLERİ

          Pegasus yurt dışı kampanyası 23 Eylül 2025-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki indirimli uçuşlardan yararlanabilecek.

        • 4

          Pegasus 9 euro olan uçuşlar

          İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

        • 5

          İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

          Ankara-Amman-Ankara

          Ankara-Bakü-Ankara

          Ankara-Berlin-Ankara

          Ankara-Duesseldorf-Ankara

          Ankara-Frankfurt-Ankara

          Ankara-Hamburg-Ankara

          Ankara-Köln-Ankara

          Ankara-Stuttgart-Ankara

          Ankara-Viyana-Ankara

          Antalya-Bakü-Antalya

          Antalya-Bişkek-Antalya

          Antalya-Berlin-Antalya

          Antalya-Beyrut-Antalya

          Antalya-Billund-Antalya

          Antalya-Duesseldorf-Antalya

          Antalya-Frankfurt-Antalya

          Antalya-Goteborg-Antalya

          Antalya-Hamburg-Antalya

          Antalya-Hannover-Antalya

          Antalya-Helsinki-Antalya

          Antalya-Hurghada-Antalya

          Antalya-Kahire (SPX)-Antalya

          Antalya-Kopenhag-Antalya

          Antalya-Köln-Antalya

          Antalya-Leipzig-Antalya

          Antalya-Münih-Antalya

        • 6

          Antalya-Nürnberg-Antalya

          Antalya-Paris-Antalya

          Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

          Antalya-Sofya-Antalya

          Antalya-Stockholm-Antalya

          Antalya-Stuttgart-Antalya

          Antalya-Talin-Antalya

          Antalya-Tiflis-Antalya

          Antalya-Tiran-Antalya

          İzmir-Berlin-İzmir

          İzmir-Duesseldorf-İzmir

          İzmir-Frankfurt-İzmir

          İzmir-Köln-İzmir

          İzmir-Stuttgart-İzmir

          İzmir-Üsküp-İzmir

          Çukurova-Beyrut-Çukurova

          Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

          Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

          Elazığ-Köln-Elazığ

          Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep

          Gaziantep-Köln-Gaziantep

          Kayseri-Duesseldorf-Kayseri

          Kayseri-Köln-Kayseri

          Trabzon-Duesseldorf-Trabzon

          İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

          İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna

          İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

        • 7

          Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

          Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

          Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

          Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

          Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

          Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

          Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

          Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

          Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

          Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

          Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

          Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

          Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

        • 8

          Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

          Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

          Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

          Amman-Antalya

          Antalya-Kişinev

          Duesseldorf-Samsun

          Rotterdam-Kayseri

          Şarja-Antalya

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

          İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm

          Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

          Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

        • 9

          Pegasus 19 euro olan uçuşlar

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

          Ankara-Londra (GB)-Ankara

          Ankara-Podgorica-Ankara

          Ankara-Varşova-Ankara

          Antalya-Londra (GB)-Antalya

          Antalya-Varşova-Antalya

          İzmir-Barcelona-İzmir

          İzmir-Londra (GB)-İzmir

          İzmir-Madrid-İzmir

          İzmir-Podgorica-İzmir

          İzmir-Varşova-İzmir

          İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)

          İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada

        • 10

          İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

          İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag

          İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

          İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni

          İstanbul Sabiha Gökçen-Şiraz

          İstanbul Sabiha Gökçen-Tebriz

          İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

          İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam (SA) 00

          İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi

          İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

          İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)

          İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

          İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

          İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

          İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona

          İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla

          Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

          Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

        • 11

          Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen

          Kişinev -İstanbul Sabiha Gökçen

          Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

          Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

          Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

          Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

          Ankara-Krakow

          Antalya-Krakow

          Antalya-Şarja

          Dubai (AE) 00-Ankara

          Erbil-Ankara

          Kayseri-Rotterdam

          Kişinev -Antalya

          Kopenhag-Ankara

          Kopenhag-Konya

          Lizbon-Ankara

          Lizbon-İzmir

          Samsun-Duesseldorf

        • 12

          Pegasus 29 euro olan uçuşlar

          İstanbul Sabiha Gökçen-Isfahan-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

          İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

          İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad

          İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

          İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

          Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen

          Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

          Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

          Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

          Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

          Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

        • 13

          Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

          Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

          Şiraz-İstanbul Sabiha Gökçen

          Tebriz-İstanbul Sabiha Gökçen

          Ankara-Dubai (AE) 00

          Ankara-Erbil

          Ankara-Kopenhag

          Ankara-Lizbon

          Antalya-Amman

          Dubai (AE) 00-Antalya

          İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven

          İzmir-Lizbon

          Konya-Kopenhag

          Krakow-Ankara

          Krakow-Antalya

        • 14

          Pegasus 39 euro olan uçuşlar

          İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen

          İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed

          İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut

          İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

          İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde

          İstanbul Sabiha Gökçen-Paris

          İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

          Antalya-Almatı-Antalya

          İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

          Antalya-Çimkent

          İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

          İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek

          Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen

          İzmir-Moskova

          Antalya-Moskova

          Antalya-Dubai (AE) 00

        • 15

