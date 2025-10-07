Habertürk
        Pegasus'ta yurt dışı biletleri 9 euro! Pegasus yurt dışı bilet kampanyası tarihleri ve kampanyalı rotalar

        Pegasus düzenlediği yurt dışı bilet kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İndirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek. İşte, Pegasus 9 euro kampanya detayları...

        Giriş: 07.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:36
