Pegasus'ta yurt dışı biletleri 9 euro! Pegasus yurt dışı bilet kampanyası tarihleri ve kampanyalı rotalar
Pegasus düzenlediği yurt dışı bilet kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İndirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek. İşte, Pegasus 9 euro kampanya detayları...
Giriş: 07.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:36
PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.
