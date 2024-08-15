Pegasus indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor! Pegasus kampanyası detayları nelerdir?
Pegasus Hava Yolları, iki gün sürecek bir kampanya başlattı. Seçili ülkeler için bilet fiyatı 9 Euro artı vergi olacak şekilde satışa çıktı. 200 bin koltukla sınırlı olan kampanya bugün sona eriyor. İşte, Pegasus bilet indirimi kampanyasının tüm detayları...
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Seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi sevenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Pegasus Hava Yolları, indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyaya göre; seçili ülkelerde bilet fiyatları 9 Euro ve vergi olarak belirlendi. Kısa süreli bir kampanya olacağını duyuran Pegasus, kampanyayı 200 bin koltukla sınırladı. İşte, Pegasus indirim bilet kampanyasına dair detaylar...
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PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI!
Pegasus başlattığı indirimli bilet kampanyasında; seçili yurt dışı biletlerinin vergi ücreti dahil edilmeden 9 Euro olarak satışa çıktığını açıkladı. Yani kampanyadan bilet alacaklar 9 Euro ve vergi ücreti ödeyecek.
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PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus indirim bilet kampanyası 14-15 Ağustos 2024 tarihinde bitiyor. Biletlere şirketin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLETLERİN SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
İki gün sürecek kampanyada alınan biletler için verilen seyahat tarihi 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 arasında olacak. Kampanya yalnızca 200 bin koltuk için geçerli.