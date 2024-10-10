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        Haberler Bilgi Pegasus indirimli bilet kampanyası Ekim 2024: Pegasus bilet kampanyası geçerlilik süresi, fiyatı, seyahat tarihi

        Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus bilet kampanyası seyahat tarihi ne zaman?

        Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere yurt dışı uçuş biletlerini 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 250 bin koltukla sınırlandırılan kampanya dâhilinde birçok vizeli veya vizesiz girilen ülkeye uçuş düzenlenecek. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:33
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        • 1

          Pegasus 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde geçerli olacak bir yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Vizeli vizesiz birçok ülkeye düzenlenen seferlerde fiyatlar 9 eurodan başlıyor. Kampanya 250 bin koltuk için geçerli olacak.

        • 2

          PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

          Pegasus 10-11 Ekim'de yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Biletler 9 eurodan başlayan fiyatlar ve vergiler üzerinden satışa çıktı.

        • 3

          PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

          10-11 Ekim'de kampanyadan bilet alan yolcular 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirecek.

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