Pegasus, EASA’nın COVID-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre hava yolu ile seyahat eden yolcuların ve havacılık personelinin, COVID-19 pandemisiyle ilgili yönetimi için operasyonel bir kılavuz niteliğinde olan protokol, EASA ve ECDC’nin yolcular ve havacılık personelinin sağlık emniyetini sağlamak için tanımladığı önlemleri içeriyor.
Şirket adına protokolü imzalayan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, "Bu protokolü imzalayarak EASA standartlarına uyma sözümüzü veriyor, COVID-19 pandemisinin etkileri devam ederken daha sağlıklı ve emniyetli hava yolu seyahatleri için dünya genelinde ortak standartların oluşturulmasını destekliyoruz.” dedi.
Pegasus Hava Yolları olarak kendileri için en önemli değerlerinin, misafirleri ve çalışanları olduğunu vurgulayan Mehmet Tevfik Nane, şöyle devam etti:
"Bu sebeple COVID-19 önlemleri nedeniyle duran uçuşlarımız henüz başlamadan çok önce yeni düzenin gerekliliklerine ilişkin önlemlere odaklanmıştık. Çünkü daha sağlıklı ve güvenli bir seyahat için gerekli önlemleri almak ve kurallara uymak kritik bir önem taşıyor. İç ve dış hat uçuşlarımız başlamadan önce, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın en sağlıklı ve güvenli şekilde uçmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Şimdi COVID-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü de imzaladık."
Yeni dönemdeki yol haritaları hakkında da bilgi veren Mehmet Tevfik Nane, “Pandemi sonrası yeni dönemdeki yol haritamızda öne çıkan 3 konu var: Hijyen, düzen ve güven. Türkiye’nin dijital hava yolu olarak; hijyen, düzen ve güvenin öne çıktığı bu yeni dönemde var gücümüzle çalışarak ülkemize, sektörümüze ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EASA Direktörü Patrick Ky ise, “Pegasus Hava Yolları’nın yolcularının ve çalışanlarının sağlık emniyetlerini güvence altına almak adına COVID-19 İçin Havacılık İşletmeleri Standartları protokolünü izlemesini ve EASA ile bu protokolü imzalamanın gereği olarak bu süreçte yaşadığı deneyimleri EASA ile paylaşacağını taahhüt etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili önlemlerin eşgüdümlü olarak uygulanması, müşterilerin havayollarıyla yeniden uçmak için güvenini geri kazanması yönünde önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı.
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