Pegasus bin koltukta geçerli İzmir-İspanya arası 1 euro kampanyası başlattı
Pegasus sadece bin koltukta geçerli olacak bir yurt dışı kampanyası başlattı. Buna göre; İzmir ve İspanya arasındaki uçuşlar için biletler 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bilet alan yolcular 22 Ekim 2025 ile 27 Mart 2026 tarihindeki uçuşlarda seyahat edebilecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası...
- 1
Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İzmir ve İspanya arasındaki biletler 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bilet alan yolcular 22 Ekim 2025 ile 27 Mart 2026 tarihindeki uçuşlarda seyahat edebilecek. İşte, Pegasus 4-6 Eylül indirimli bilet kampanyası...
- 2
PEGASUS İZMİR-İSPANYA ARASI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus 4-6 Eylül 2025 tarihlerinde sadece bin koltukta geçerli olmak üzere, İzmir-İspanya arası biletleri 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
- 3
SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
Bilet alan yolcular, 22 Ekim 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek. Pegasus Madrid'e ilk uçuşu 22 Ekim'de, Barselona'ya ilk uçuşu 24 Ekim'de yapacak.
-