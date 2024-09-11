Pegasus'un 10 Eylül'de başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Kampanyada, seçili ülkelere bilet fiyatları vergi dahil olmadan 9 eurodan başlıyor. 250 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada vizeli ve vizesiz birçok ülke seçeneği var. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...