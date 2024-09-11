Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası! İşte Pegasus indirim kampanyası detayları
Pegasus, yurt dışında seçili ülkelere indirimli bilet kampanyası başlattı. Vergiler hariç 9 eurodan başlayan kampanya bu akşam sona eriyor. İndirimli biletler ise 1 Kasım'dan sonra kullanılabilecek. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...
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Pegasus'un 10 Eylül'de başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Kampanyada, seçili ülkelere bilet fiyatları vergi dahil olmadan 9 eurodan başlıyor. 250 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada vizeli ve vizesiz birçok ülke seçeneği var. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya 10-11 Eylül 2024 tarihinde geçerli. Türkiye yerel saatine göre 10 Eylül 2024 saat 09.40’tan itibaren 11 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞLARI NE ZAMAN?
Uçuşlar ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında olacak.
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