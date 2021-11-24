Pegasus: Apple, İsrail merkezli casus yazılım firması NSO Grubu'na dava açtı
Apple, internet casusluğunda kullanılan Pegasus adlı yazılımı üreten NSO Grubu'na dava açtı. Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına sızıldığı iddiaları sonrası mahkemeye gitme kararı aldı.
Apple, internet casusluğunda kullanılan Pegasus adlı yazılımı üreten İsrail merkezli NSO Grubu'na dava açtı. Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına sızıldığı iddiaları sonrası mahkemeye gitme kararı aldı.
Apple bloguna koyduğu paylaşımda NSO'ya ABD'nin California eyaletinde dava açtığını açıkladı ve şirket ile bağlı bulunduğu OSY Technologies şirketinin "Apple kullanıcılarını hedefleyen izleme faaliyetlerinden" sorumlu tutulmasını istedi.
Kuzey California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda Apple, NSO'nun yazılımlarının "2021 yılında Apple müşterilerini hedefleyen eşgüdümlü saldırılarda kullanıldığını" ve ABD vatandaşlarının NSO'nun casus yazılımı tarafından cep telefonlarından başka ülkelerde olsalar dahi izlenebildiğini kaydetti.
Apple ayrıca NSO grubunun bu saldırıların yürütülmesinde kullanılmak üzere 100'den fazla sahte Apple ID kullanıcısı profili ürettiğini de öne sürdü.
Dev teknoloji şirketi, ağ sunucularına sızılmadığını ama NSO'nun Apple kullanıcılarına yönelik saldırıları yapabilmek için sunucuları suistimal ve manipüle ettiğini de söylüyor.
Apple ayrıca NSO Grubu'nun casus yazılımı için danışmanlık hizmeti verilmesiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor ama NSO müşterilerine sadece yazılımı sattığını söyleyerek bu iddiayı reddediyor.
NSO ne diyor?
NSO'dan yapılan açıklamada, "NSO Grubu'nun müşterileri tarafından kullanılan teknolojik araçları dünya çapında binlerce kişinin hayatını kurtardı. Pedofiller ve teröristler teknoloji cennetlerinde kol geziyor, biz de hükümetlere onlarla mücadele etmeleri için yasal araçlar temin ediyoruz. NSO grubu gerçeği savunmayı sürdürecek" dedi.
NSO'nun Pegasus yazılımı iPhonelara da Android cihazlara da sızabiliyor ve kullanıcıların bu cihazlardan mesaj, fotoğraf ve e postaları sızdırabilmesini, telefon görüşmelerini kaydedebilmesini, farkettirmeden ses ve görüntü kaydı alabilmesini sağlıyor.
NSO Grubu bu yazılımların "terörle ilgili suçları" ve genel olarak da suç örgütlerini hedeflediğini söylüyor.
Fakat bu yazılımların aktivistler, siyasetçiler ve gazetecilere karşı da kullanıldığı iddiaları var.
NSO yazılımı sadece "insan hakları sicili iyi olan" ülkelerin ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarına sattığını söylüyor.
ABD ise bu ay yazılımın yabancı hükümetlerin sınır ötesi baskı yöntemlerini yürütmesine, yani pratikte otoriter hükümetlerin muhalifler, gazeteciler ve aktivistleri nerede olurlarsa olsun izlemelerine imkan verdiğini söyleyerek şirketi "kara listeye" aldığını açıklamıştı.
Apple'dan önce Microsoft, Meta Platformları (Eski Facebook), Google'a ait Alphabet ve Cisco Systems şirketleri de NSO'yu eleştirmişti.
Pegasus: Apple, İsrail merkezli casus yazılım firması NSO Grubu'na dava açtı/pegasus-apple-israil-merkezli-casus-yazilim-firmasi-nso-grubu-na-dava-acti-3262834
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!