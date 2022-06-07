Pegasus Hava Yolları dört adet B737-800NG ticari yolcu uçağını sattığını duyurdu. Firmadan KAP'a yollanan açıklamada uçakların satış bedelinin 73.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Uçakların teslimatının Siskin Aviation, Wren Aviation, Magpie Aviation ve Jackdaw Aviation şirketlerine 31 Temmuz 2022'ye kadar yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada filo kapasitesine yönelik yürütülen yönetim aksiyonları kapsamında gerçekleştirilecek işlemin şirketin likiditesine olumlu etkisi olmasının beklendiği ifade edildi.

Satıştan elde edilecek gelirin şirketin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.