Pegasus'ta yurt dışı biletler 5 euro! Pegasus yurt dışı kampanyası rotaları, seyahat tarihi, indirimli bilet fiyatları nedir?
Pegasus 13-14 Ağustos'ta geçerli olacak yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışına 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler; Lizbon, Bişkek, Almatı, Oslo, Dammam gibi birden fazla rotayı kapsıyor. İşte, Pegasus 5 euro yurt dışı kampanyası ve indirimli uçuş listesi...
Pegasus, 5 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa çıkardı. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satışa çıkan biletler, 2026 yılına kadar, çeşitli rotalarda kullanılabilecek. İşte, Pegasus 13-14 Ağustos yurt dışı bilet kampanyası detayları...
PEGASUS 5 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI
Pegasus, yurt dışına 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla kampanyalı biletleri satışa sundu. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabilecek.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Alınan kampanyalı biletler, 26 Ekim 2025 / 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
PEGASUS 5 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI ROTALARI
