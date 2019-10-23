23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda yarın sahasında Braga’yı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Portekizli sol bek oyuncusu Pedro Rebocho basın toplantısında soruları yanıtladı. Braga’nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rebocho, “Uzun zamandır birlikte oynayan oyunculardan kurulu, takım bütünlüğü olan tecrübeli bir takım. Defanstan hücuma kadar bütünlüğü olan bir takıma sahipler. Biz de sakatlarımıza rağmen güçlü bir takımız ve yarın Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“SÜRE ALDIKÇA ASİSTLER GELECEKTİR”
Fransa Ligue 1’de yaptığı asistler hatırlatılan ve Beşiktaş’ta bu performansına ne zaman ulaşacağı sorulan Pedro Rebocho, “Biraz öz güvenle alakalı bir durum. Çok fazla oynama şansım olmadı ve bu da bana bağlı. Sıkı çalışıyorum ve hocam da bana süre veriyor. Daha fazla süre aldıkça, güvenim yerine geldikçe asistler de gelecektir. İyi bir takıma sahibiz. Yeni başkanımız ve yeni yönetimimiz de bu iyi olan takıma yardımcı olmak için, yeni bir güç getirmek için buraya geldiler. Önemli olan bizim sahadaki yaptıklarımız. İşin büyük kısmını bizim yerine getirmemiz gerekiyor” dedi. Sağ bekte yaşanan sakatlıklar sonrasında bu bölgede oynayıp oynamayacağı sorulan Pedro, “Takımım bana nerede ihtiyacı olursa, orada oynamaya hazırım. Saha içinde akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bu nedenle her yerde oynayabilirim” cevabını verirken Teknik Direktör Abdullah Avcı da burada araya girerek “Geçen hafta Douglas sakatlanınca oynar mısın diye sormuştuk ve ‘Oynarım’ dedi” ifadelerini kullandı. Pedro da daha önce Fransa’da 2 kez sağ bek oynadığını söyleyerek, “Daha önce Portekiz Ümit Milli Takımı’nında da birçok kez bu bölgede forma giydim” ifadelerini kullanarak sağ bekte de forma giyebileceğini söyledi.
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