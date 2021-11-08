'Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğim!'

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Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, Tülin Şahin'e isyan etti
Manken Tülin Şahin, iki yaşına basan çocuğu Siena Leyla'nın doğum gününü kutladı. Bu özel günde kızının yanında olmak için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca sitem etti. Noronha, Şahin'in çocuğunu kendisine göstermediğini iddia etti
Yaklaşık 25 yıldır podyumlarda boy gösteren model ve sunucu Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla, iki yaşına bastı. Kızının babası Portekizli Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha ile mahkemelik olan Şahin, iki gün önce Siena Leyla için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.
Kızının yaş günü kutlamasına katılmak için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı, Tülin Şahin'in yaşadığı apartmana geldi. Ancak eve alınmadığını iddia eden Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti.
"BABAN SENİ SEVİYOR"
Noronha, apartmanda çektiği fotoğrafına şu notu düştü:
Sevgili Siena; doğum günün kutlu olsun aşkım. Burayı annenin apartmanının lobisi olarak tanıyabilirsin. Baban doğum gününü kutlamak ve seninle vakit geçirmek için buradaydı ve ne yazık ki annen bir kez daha Türk mahkemelerinin bugün seni görmeye hakkım olduğunu söylemesine rağmen, kendisinin Türk yargı sisteminin üstünde olduğuna ve kendisinin nihai karar mercii olduğuna karar verdi. Ne zaman birlikte olabileceğimizin nihai yargıcı.
Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz! Baban bir kez daha her yöne 5.000 km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena'm. Baban seni seviyor ve her zaman yanında olacak. İstanbul sensiz hiç de eskisi gibi değil, İstanbul sensiz olmaz!
"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR!"
Tülin Şahin de Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha'nın açıklamalarının ardından Instagram hesabından bu mesajı yayınladı:
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır!
DAVA AÇTI
Portekizli iş insanı, kızı Siena Leyla'yı kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında, 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açmıştı.
Dilekçede, Şahin’in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve iş insanı Noronha evden ayrıldıktan sonra çocuğunu kendisine göstermediğini anlatmıştı.
"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"
Pedro De Noronha, muhabirlerin, "Kızınız Siena'nın bu olaylardan olumsuz etkilenmesinden korkmuyor musunuz?" sorusuna ise, "Geçen sefer Türkiye'ye geldiğimde havalimanında tutuklandım. Bunların artık hiçbir önemi yok. Kızımın geleceği için sonrasına bakacağım. Mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım. Sonunda kendimi duyuracak bir nefesim olduğu için sizlere çok teşekkür ederim." yanıtını vermişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha kapıda kalınca Tülin Şahin'e isyan etti - Magazin haberleri/pedro-maria-prego-do-carmo-de-noronha-kapida-kalinca-tulin-sahin-e-isyan-etti-magazin-haberleri-3246398-magazin
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