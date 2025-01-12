Pedro Malheiro: Bizim adımıza çok güzel bir galibiyet oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro Malheiro, bu maça özel bir özelliğinin olmadığını belirterek, “Her maça nasıl hazırlanıyorsam bu maça da o şekilde hazırlanmıştım. Ama tabii ki bizim takımımızın bugün hak ettiği bir galibiyetti. Uzun süredir bizim adımıza beklenen bir galibiyetti. Ben de hem üç golle hem de performansımla birlikte takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem kendimi her zaman çok mutlu hissederim. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız sahasında daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti uzun süredir bekliyordu. Bizim adımıza çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takımıma yardımcı olabildiğim için galibiyet adına kendimi çok mutlu hissediyorum” diye konuştu.

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"BENİM DE EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİSİ KENDİ ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLMEK" Her oyuncunun hayalinin milli takımda oynamak olduğunu kaydeden Malheiro, “Her oyuncunun hayalinin milli takımda oynamaktır. Benim de tabii ki en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi kendi formam ile temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ediyorum. O günlerin hayalini her zaman kuruyorum. Her oyuncunun bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olur benim de bir adaptasyon sürecine belki ihtiyacım vardı. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. İlk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım. Eleştiriler konusunda tabii ki eleştiri olacak ve bunları zaten biz oyuncular olarak bunlara hazırlıklı ve alışkın olmak durumundayız. Ama yapıcı eleştiriler olursa eğer bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz, çıkarım yapabileceğimiz şeyler olursa bu da tabii ki her oyuncuyu her kişiyi ileri taşıyabilir. Dolayısıyla eleştiride bir sıkıntı yok. Ben de ilk geldiğim andan itibaren adaptasyon sürecinde dahi en iyisini vermeye çalıştım. Şu an tabii ki o süreç bittikten sonra ben arkadaşlarım daha iyi tanıdıktan sonra benim adıma daha iyi gidiyor. Ama tabii ki yapıcı eleştiriye her zaman açık olduğumu ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

"EDIN VISCA İLE OYNAMAK BANA KATKILAR SUNUYOR" Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Edin Visca ile oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Pedro Malheiro, “Çünkü kendisiyle oynamak gerçekten bana da katkılar sunuyor. Bana da öğreteceği şeyler oluyor. Her antrenmanda her maçta. Zaten kendisi Süper Lig'de farkını ortaya koymuş. Ne kadar kaliteli olduğunu göstermiş bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Bize de antrenmanlarda da, maçlarda da hem bize yaptığı konuşmalarda, hem bizle olan görüşmelerinde neler yapmamız gerektiği, nelerin daha iyi olması gerektiğini zaten ifade ediyor. Kendisiyle oynamaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.