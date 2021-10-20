Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Berlin' karakterine rol veren Pedro Alonso, geçtiğimiz hafta kaleme aldığı yeni kitabı için soluğu İstanbul'da almıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alonso, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden 50 yaşındaki İspanyol oyuncu, "İstanbul'u çok seviyorum." ifadelerini kullandı.