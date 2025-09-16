Habertürk
        Haberler Magazin Pedro Almodóvar, Gazze çocukları için seslendi - Magazin haberleri

        Pedro Almodóvar, Gazze çocukları için seslendi

        İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, Madrid'de düzenlenen eylemde Gazze'de hayatını kaybeden 18 bin 500'den fazla çocuğun isimlerini okuyan sanatçılar arasındaydı. Eylemde Almodóvar, Gazzeli bir çocuğun mektubunu seslendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 08:16 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:16
        Gazze çocukları için seslendi
        İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda katlettiği 18 bin 500'den fazla çocuğun isimleri, aralarında ünlü yönetmen Pedro Almodóvar'ın da olduğu bir grup İspanyol sanatçı tarafından okundu. İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların anılması için İspanya'nın başkenti Madrid'de eylem düzenlendi.

        Pedro Almodóvar
        Pedro Almodóvar

        Sol Meydanı'nda düzenlenen eylemin sabahki ilk bölümüne, Gazze'de öldürülen kız ve erkek çocukların isimlerinin okunduğu etkinliğe aralarında Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar, Cervantes Enstitüsü Direktörü Luis García Montero, aktris Silvia Abascal, aktör Carlos Bardem ve şarkıcı Miguel Ríos gibi tanınmış sanatçılar da katıldı.

        ALMODÓVAR, EYLEM SIRASINDA GAZZELİ BİR ÇOCUĞUN MEKTUBUNU OKUDU

        İspanyol yönetmen, basına yaptığı açıklamada, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesinin tamamen meşru bir protesto olduğunu savundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu 'Israel-Premier Tech' adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasının protesto edilmesinin çok doğru olduğunu söyleyen Pedro Almodóvar; "Netanyahu'nun adını taşıyan herhangi bir şeyin gelişmesini protesto etmek ve engellemek, bir yurttaşlık bilinci eylemidir. Gösterilerde farklı yaşlarda, her kesimden insanı gördük. Bence çok kapsamlıydı" dedi.

        Diğer yandan Cervantes Enstitüsü Direktörü Montero da; "Benim adım Luis ve 66 yaşındayım. Sosyal ve dayanışma örgütleriyle birlikte size soruyorum: Uluslararası onurun enkazı altında kaybolmuş bir çocuk olarak adınız nedir? Benim adım Luis. Yaşlandım ama televizyonda yayınlanan bir soykırımın aşağılayıcılığını ya da bizi katliam hakkında bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin bu kadar kanlı ve utanmazca zulme uğramalarını hiç yaşamadım" şeklinde konuştu.

        İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda katlettiği 18 bin 500'den fazla çocuğun isimlerinin teker teker okunduğu, dinleyicilerin her çocuk için "Öldürüldü" diyerek eşlik ettiği ve 12 saate yakın süren eylem, ikinci kez Madrid sokaklarında yapılıyor.

