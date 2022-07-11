Başkent ekibinin Gil Vicente'den transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Pedrinho, transfer sürecini anlattı.
Sarı-lacivertli kulübe transferi öncesi Ankaragücü'nün eski futbolcusu olan vatandaşı Tiago Pinto ile görüştüğünü aktaran Pedrinho, "Şehir ve kulüp hakkında bilgiler aldım. Hepsi de olumlu bilgilerdi. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Burada olmaktan, büyük bir camianın parçası olmaktan çok mutluyum. Doğru bir karar verdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nü tercih etmesinde taraftarların da önemli rol oynadığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "Ankaragücü taraftarı hakkında tabii ki bilgi sahibiyim. Onların çok ateşli olduğunu biliyorum. Buraya gelmemim sebeplerinden birisi de çok büyük bir taraftar potansiyeline sahip olması. Daha önce böyle bir kulüpte oynamadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Onların karşısına çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor, çok sabırsızım." diye konuştu.
Kariyerinde ülkesi dışında sadece Letonya'da futbol oynayan Pedrinho, "Türkiye'de başarılı olacağına inanıyor musun?" sorusuna, "Türkiye'de başarılı olacağıma kesinlikle inanıyorum, çok istekliyim. Önceki kararım doğru değildi ama şimdi her şey yeniden başlıyor. Burada kendimi kanıtlayıp, çok başarılı olacağıma inanıyorum." yanıtını verdi.
Portekiz Ligi'nde geçen sezon gol paslarıyla dikkat çeken ve sezonun en iyi 11'ine seçilen Pedrinho, Ankaragücü'nün yeni transferlerinden İspanyol golcü Jese Rodriguez ile birlikte oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
"Kesinlikle Jese ile iyi bir uyum yakalayacağımıza inanıyorum." diyen Pedrinho, "Jese İspanyol, ben Portekizli'yim. İkimiz bir araya geldiğimizde başarılı olacağımıza inanıyorum. Ancak diğer takım arkadaşlarım da var. Onlarla iyi uyum yakalayıp, başarılı olmak istiyorum. Burada başarılar kazanmak istiyorum. Önemli olan takım olarak uyum sağlayabilmek. Sahaya çıkacak kadronun uyumu başarıdaki en önemlideki etkendir." değerlendirmesinde bulundu.
Bolu kampının da verimli geçtiğine değinen Portekizli futbolcu, "Dinlenmek ve çalışmak için güzel bir ortam vardı. Kaldığımız yer güzeldi, antrenmanlar da kaliteliydi. Türk yemekleri de çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.
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