Naylon poşetle geldi gol attı!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaroş'u 5-1'lik skorla mağlup ederken 17 yaşındaki iki yıldız da gol sevinci yaşadı. Ansu Fati'nin dışında Pedri de Devler Ligi'nde ilk kez forma giyerken gol atma başarısı da gösterdi.

TAKSİDEN İNDİ NAYLON POŞETLE GELDİ

Marca'nın haberine göre Barcelona'nın genç yıldızı Pedri henüz ehliyeti bulunmadığı için mücadeleye taksiyle geldi. Maç öncesinde stada giriş görüntüleri yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan genç futbolcunun Camp Nou'ya naylon poşetle gelmesi de gündeme oturdu.

Bu yaz Las Palmas'tan transfer edilen Pedri geçen sezon ikinci ligde 36 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergilemişti.