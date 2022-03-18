UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona'da genç yıldız Pedri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada takımını 1-1'lik beraberliğe taşıyan Pedri, golü hatırlamadığını belirterek, "Golü hatırlamıyorum. Tekrarını izlemem lazım. Sahada işler kendiliğinden gelişiyor. İki oyuncu yanımdan geçti, ben de çerçeveyi bulana kadar bir numara yaptım" dedi.

Pedri, NEF Stadyumu'ndaki atmosfere vurgu yaparak, "Hiç bu kadar baskı yapan bir stadyumda maç oynamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir atmosfer deneyimledim. Bu çılgıncaydı! Böyle bir atmosferde erken geri dönmek çok önemliydi" diye konuştu.