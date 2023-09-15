"BEKLEMEDE KALIN"

Knight açıklamasında filme dair "Tommy Shelby'nin siyah atını Birmingham sokaklarında ilk kez sürmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması pek de inandırıcı görünmüyor. Dizinin olağanüstü küresel başarısı, onu gerçekleştiren sadık ekibin zekası ve sıkı çalışmasına bağlı. Aradan 10 yıl geçti ve hikaye henüz bitmedi. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı.