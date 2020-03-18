Birleşik Krallık yapımı diziler de salgın nedeniyle prodüksiyonlarına ara vermeye başladı. BBC, Peaky Blinders ve Line of Duty’nin çekimlerini tüm dünyaya yayılan koronavirüsü sebebiyle durdurdu.

Her iki dizi de, 6. sezonu için hazırlıklara başlamıştı. Ancak tedbir amaçlı çekimlere ara verildi.

Dizilerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmediği için yayın tarihleri de şimdilik askıya alındı.