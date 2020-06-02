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Zynga'nın 1.8 milyar dolara satın aldığı İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak'in Strateji Direktörü Ömer İnönü Habertürk TV'de Gün Başlıyor programına katılarak tarihi satışla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnönü, satış dolayısıyla ekip olarak çok mutlu ve gurulu olduklarını söyledi. Peak'in yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirten İnönü "10 sene önce Türkiye'den dünyaya ulaşan teknolojik ürünler üretmek için, büyük hayaller kurup takım olarak bu hayallerin peşinden koşmak için yola çıktık. Uuzun bir yolculuk sonucu 192 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaşan ürünler ortaya çıkarttık. 100 kişilik ekibimiz Türkiye'deki 35 üniversiteden aramıza katılıp aynı hayale ortak oldular. Bu anlaşma aslında bu ekipe duyulan güvenin tezahürü sonucunda oldu" ifadelerini kullandı.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

İnönü bunun kendileri için bir başlangıç olduğunu ve yapacakları çok şey olduğunu sözlerine ekledi.

Ömer İnönü korona günlerinde kimse bir araya gelemezken bu satışı nasıl yaptıklarının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi: "Biz de arada düşünüyoruz 'nasıl yaptık bu işi' diye. Mart başında görüşmelere başladık. Çok hızlı bir şekilde bu noktaya geldik. Hep Zoom üzerinden herkes evindeyken bu görüşmeleri yaptık. Daha önceden tanışıklığımız vardı tabii. 2017 yılında card ve board oyunlarımızı yine Zynga'ya 100 milyon dolara satışını gerçekleştirmiştik. Bu zamandan tanışıklığımız var. Kovid zamanı bu satışı yapabilmede bu güven ilişkisinin artısı olmuştur."

'İSTANBUL, BERLİN VE LONDRA'NIN İLERİSİNDE'

İnönü, satış sonrası farklı alanlara yatırım yapmayacaklarını yüz milyonlara ulaşan oyunlarını milyarlarca insana ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti.

Son yıllarda Türk oyun şirketlerinin önemli başarılara imza attığını vurgulayan İnönü "Bizim bu anlaşmamız başarıların daha görünür olmasını sağladı. Bugün oyun konusunda İstanbul ve Türkiye, Londra, Berlin gibi merkezlerin artık çok ilerisindedir diyebiliriz" dedi.