Kayıp % 33.8 oldu 0:00 / 0:00

Aşı olmayanlardan 6 Eylül'den itibaren sinemaya girişlerinde zorunlu olarak PCR testi istenmesi, gişelere % 33.8'lik azalmayla yansıdı

Aşı olmayanlardan PCR testi istenmesinin sinema gişelerine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Uygulamanın başladığı 6 Eylül haftasında gişe rakamları bir önceki haftaya (7 Ağustos - 2 Eylül) oranla % 20.1 artmıştı.

Ne var ki 272.392 izleyiciden 188.788 kişinin (%66.85) Uygulanmaya başlanmadan önceki hafta sonunda gitmesi nedeniyle PCR testinin gişelere olan etkisini ölçmek net olarak geçtiğimiz hafta sonunda mümkün olabilecekti.

'Tomris'in izleyici sayısı 2.812

10 - 12 Eylül'ü kapsayan hafta sonunda, bir önceki hafta sonuna oranla 63.754 izleyici kaybedildi. Hasılat kaybı ise 1.816.274 TL olarak gerçekleşti.

İzleyici sayısındaki % 33.8, hasılatta ise % 38.4'lük azalma 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşme sürecinde yeniden açılan sinemaların en yüksek kaybı oldu.

'İnsanlar İkiye Ayrılır'ı 7.924 kişi izledi.

3 - 5 EYLÜL

Film Sayısı: 37

İzleyici Sayısı: 188.788

Film Başına Düşen İzleyici Sayısı: 5.102

Hasılat: 4.734.959 TL

Film Başına Hasılat: 127.971 TL

'Paw Patrol Filmi' için 5.548 bilet kesildi.

10 - 12 EYLÜL

Film Sayısı: 36

İzleyici Sayısı: 125.034

Film Başına Düşen İzleyici Sayısı: 3.473

Hasılat: 2.918.685 TL

Film Başına Hasılat: 81.074 TL

Hafta sonunda en çok izlenen film, 35.286 kişiyle 'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi' oldu. 9.402 biletin kesildiği 'Sir-Ayet: Ölü Doğan' ise en çok izlenen Türk yapımıydı.