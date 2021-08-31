Adı bile gişeleri etkiledi
Aşısız olanlar, 6 Eylül'den itibaren sinema, tiyatro ve konserlere gidebilmek için PCR testi yaptırmak zorunda olacak. PCR testini zorunlu kılan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, daha uygulamaya geçmeden izleyici sayısında büyük düşüş yaşandı. Uygulamanın yürürlüğe hemen girdiğinin sanılması, aşısız izleyicileri sinema salonlarından uzak tuttu. Genelgenin yayımlanmasından sonraki hafta içi ve hafta sonunda son iki ayın en düşük gişe rakamları görüldü. Geçtiğimiz hafta sonunda bir önceki hafta sonuna oranla % 26.7 düşüş yaşandı
İçişleri Bakanlığı'nın 21 Ağustos'ta yayımladığı 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi doğrultusunda kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılacak aşısız kişilerden PCR testinin istenmesine 6 Eylül'de başlanacak. PCR testi zorunluluğu henüz uygulamaya girmeden sinema gişelerini etkiledi. Uygulamanın hemen başladığını düşünen aşısız izleyicilerin sinema salonlarından uzak durduğu gişe rakamlarıyla gözler önüne serildi. Genelgenin yayımlanmasından sonraki hafta içi ve hafta sonu izleyici sayısı, sinemaların açıldığı 1 Temmuz'dan itibaren en düşük seviyede gerçekleşti.
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, zorunlu PCR testinin doğuracağı sonucu Habertürk'e şöyle yorumlamıştı; "Genelgeyi insanları aşı olmaya özendirme yolunda bir adım olarak görüyoruz. Ancak sinema, tiyatro, konser diye kategori yapılmasına anlam veremedik. Restoran, kafe, AVM'ler de insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerler. Böyle bir karar alınması 'sinema ve tiyatrolar kapansın' demek gibi bir şey oldu. Sinema girişlerinde ilave görevli bulundurmak zaten işlerini yeni yeni düzelten bir sektör için uygulaması mümkün değil. Birçok sinemamız bu genelge uygulamada olduğu sürece kapalı kalmayı tercih edecektir."
AĞUSTOS HAFTA İÇİ GİŞE RAKAMLARI
6 - 12 Ağustos
Film Sayısı: 41
İzleyici Sayısı: 299.067
Film Başına İzleyici Sayısı: 7.294
Hasılat: 6.640.706 TL
Film Başına Hasılat: 161.968 TL
13 - 19 Ağustos
Film Sayısı: 41
İzleyici Sayısı: 292.753
Film Başına İzleyici Sayısı: 7.140
Hasılat: 6.685.515 TL
Film Başına Hasılat: 163.061 TL
Düşüş: % 2.1
20 - 26 Ağustos
Film Sayısı: 47
İzleyici Sayısı: 271.215
Film Başına İzleyici Sayısı: 5.770
Hasılat: 6.179.742 TL
Film Başına Hasılat: 131.483 TL
Düşüş: % 7.4
AĞUSTOS HAFTA SONU GİŞE RAKAMLARI
6 - 8 Ağustos
Film Sayısı: 25
İzleyici Sayısı: 148.835
Film Başına İzleyici Sayısı: 5.953
Hasılat: 3.564.793 TL
Film Başına Hasılat: 142.591 TL
13 - 15 Ağustos
Film Sayısı: 29
İzleyici Sayısı: 148.317
Film Başına İzleyici Sayısı: 5.114
Hasılat: 3.639.441 TL
Film Başına Hasılat: 125.497 TL
Düşüş: % 0,3
20 - 22 Ağustos
Film Sayısı: 31
İzleyici Sayısı: 139.924
Film Başına İzleyici Sayısı: 4.513
Hasılat: 3.412.714 TL
Film Başına Hasılat: 110.087 TL
Düşüş: % 5.7
27 - 29 Ağustos
Film Sayısı: 30
İzleyici Sayısı: 102.584
Film Başına İzleyici Sayısı: 3.419
Hasılat: 2.528.906 TL
Film Başına Hasılat: 84.296 TL
Düşüş: % 26.7
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