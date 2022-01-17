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PCR testi zorunluluğu kalktı mı, devam ediyor mu? PCR testi nerelerde var ve aşı olmayanlardan PCR testi isteniyor mu? PCR testi zorunluluğu son durum

PCR testi kalktı mı, son durum nedir? PCR testi nerelerde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla PCR testi şartlarının değiştiğinin duyurulması üzerine gündeme gelen PCR testi zorunluluğu konusu günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Uçaklarda, sinema, tiyatro ve kamu dairelerine girişlerde sorulan PCR testinin kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. PCR testi kalktı mı, son durum nedir? PCR testi nerelerde var ve aşısızlardan isteniyor mu?

17.01.2022 - 12:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • PCR testi zorunluluğu kalktı mı, aşısızlardan PCR testi istenecek mi, istenmeyecek mi tartışmalarına son nokta İçişlleri Bakanlığından geldi. Geçtiğimiz haftaya damga vuran PCR testi zorunluluğu şartları konusu uzun süre gündemden düşmeyince İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliklerine PCR testi ile ilhgili alınan son kararların yer aldığı bir genelge gönderildi. PCR testi genelgesiyle birlikte aşı olmayan vatandaşlar için stadyum, sinema, tiyatro, şehirler arası seyahat, kamu daireleri ve pek çok yerde istenen PCR testi ile ilgili son durum belli oldu. İşte İçişleri Bakanlığı PCR testi konusuna ilişkin son genelge

  • UÇAKLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR Testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

  • Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

     ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

  • AŞI OLMAYANLARDAN PCR TESTİ NERELERDE İSTENECEK?

    Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

  • Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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