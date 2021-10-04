Pazartesi trafiği yüzde 65'i gördü

DHA

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.50 itibariyle yüzde 60 olarak ölçüldü. Yoğunluk saat 08.30'da yüzde 65'e ulaştı.