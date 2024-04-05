8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük idari izin kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet veremeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.