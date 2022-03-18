"16 SAAT ARALIKLARLA YAĞACAK"

Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, kar yağışının Cumartesi günü etkisini artıracağını söyleyerek şunları kaydetti:

"İstanbul'da kar yağışları biraz kuvvetlenebilir önümüzdeki saatlerde. Özellikle şehrin Avrupa yakası ve Boğaziçi çevrelerinde akşam saatlerinde örtü oluşmasını bekliyoruz. Gece dışarıda araçla olmamak lazım. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir hattına iniyor kar yağışı. Yani Marmara'yı aşıyor İstanbul'u çok geçiyor. Balıkesir ve Bursa hattına kadar kuvvetli bir kar yağışı bekliyoruz. Öte yandan Cumartesi günü günün 16 saati İstanbul'da aralıklarla kar yağabilir. Daha uzun soluklu bir kar. Bu da Cumartesi gününün tamamında sokağa yine araçla çıkmamayı gerektiriyor. Pazar günü ise yağışların azaldığını görüyoruz."