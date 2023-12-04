HAFTANIN EN YAĞIŞLI GÜNÜ GENELLİKLE PAZARTESİ

Şaşırtıcı bir şekilde haftanın en yağışlı günü genellikle Pazartesi oluyor. Bunun arkasındaki neden tam olarak bilinmese de araştırmacılar bunun hafta sonu yaşanan insan kalabalığından kaynaklı kirliliğin azalmasına bağlıyor.