Pazarlarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

Edirne'de koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı pazarlarda alınan tedbirler artırıldı.

Pazarlara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlara el dezenfektanı dağıtılan pazarlarda "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanılan pazarcılar tarafından hazırlanıyor.

Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler anonslarla duyuruluyor.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, veteriner hekim, gıda mühendisi ve Pazarcılar Odası üyesinden oluşan ekiple pazarda denetimlerde bulundu.

Zogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca pazar yerinde alınan tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Vatandaşların sağlığı için artırılan tedbirleri uyguladıklarını belirten Zogo, "İlave tedbirler kapsamında pazarın giriş ve çıkışı sınırlandırıldı. Esnaf sayısının iki katı katar pazara vatandaş alıyoruz. Tezgahlar arasında 3 metre boşluklar bırakıldı." dedi.