Pazarlamada yapay zeka

İş dönüştürme danışmanlığında uzmanlaşan Katie King, 'Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı' adlı kitabında, yapay zekânın pazarlama alanındaki çok yönlü kullanım alanlarını kaleme aldı

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29 yıllık danışmanlık kariyerinde özellikle iş dönüştürme danışmanlığında uzmanlaşan Katie King, girişimci ve öğretmen gözlüğünü takarak kaleme aldığı 'Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı' kitabında, yapay zekânın pazarlama alanındaki çok yönlü kullanım alanlarını okuyuculara aktarıyor. Katie King, The Kitap Yayınları markasıyla raflardaki yerini alan kitabında, teknolojinin gelişimiyle birlikte yaşamımızın hemen her noktasında kendine önemli bir yer edinen yapay zekâ kavramının, pazarlama alanındaki yolculuğunun izini sürüyor. Yapay zekanın doğuşuyla birlikte başlayan pazarlamanın stratejik dönüşümüne projeksiyon tutuyor.

Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı kitabı; Yapay Zekâ Alarmı: Pazarlamanın Stratejik Dönüşümü, Kişiselleştirme Pradoksu: Yapay Zekaya Yönelik Küresel Arzu ve Değişen Müşteri Yolculuğu, Turizmde Yapay Zeka ve Dönüşümsel Pazarlama: Asya Pasifik Bölgesine Kısa Bakış, Avrupa'da Yapay Zeka ve Dönüşümsel Pazarlama: Telekom, Bankacılık ve İnşa Edilmiş Çevrelerden Örnek Olay İncelemeleri, Kuzey Amerika'da Yapay Zeka ve Dönüşümsel Pazarlama: Bankacılık ve Perakende Sektörlerinden Örnek Olay İncelemeleri, Teknolojide ve Girişim Sermayesinde Yapay Zeka ve Dönüşümsel Pazarlama: Orta Doğu'daki Duruma Bakış, Başarıya Yönelik Yapılanma: Yapay Zekanın Demokratikleştirilmesi, Yeni Pazarlama Paradigması: Pazarlama, Etik ve Şeffaflığın Rolü yeniden Tanımlanıyor, Pazarlamanın Geleceği Kapımızda: Yapay Zekanın Eğitim, Politika ve Yönetim Üzerindeki Büyük Etkisi başlıklarında 9 bölümden oluşuyor.

Katie King Hakkında: Katie King, 29 yıllık danışmanlık kariyeriyle önde gelen bir iş dönüştürme danışmanıdır. Katie başarılı bir girişimci, eğitmen ve Keynote konuşmacısıdır. BBC TV'ye ve radyosuna yorumcu olarak sık sık katılan Katie, iki defa da TEDx sunumu yapmıştır. Katie, kariyeri boyunca Sky, O2, Virgin, NatWest, Alcatel, Huawei gibi dünyanın önde gelen global markaları için danışmanlık yapmış ve eğitimler vermiştir. Katie, dijital pazarlama ajansı Zoodikers'ın ve AI in Marketing adlı butik bir yönetim danışmanlığı şirketinin CEO'sudur. Ayrıca AI in FM'in kurucu ortaklarından biridir. MBA sahibi olan Katie, dil eğitimi de almıştır ve ayrıca pazarlama alanında diploması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Katie, İngiltere'de yaşamaktadır.