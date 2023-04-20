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Avcılar'da pazarda bırakılan aracı çıkarma çabası

İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay meydana geldi. İlçede pazar kurulan sokağa bırakılan bir araç, tezgahların kurulmasını engelledi. Bunun üzerine esnaf ve görevliler aracın çıkarılması için seferber oldu

Giriş: 20.04.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Pazardan araç çıkarmak için seferber oldular
Pazardan araç çıkarmak için seferber oldular
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DHA

Avcılar'da semt pazarını unutarak sokağa park edilen otomobili 5 tezgahın açılmasını engelleyince esnaf ve görevliler seferber oldu.

DHA'nın haberine göre Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde her hafta kurulan pazarda bir esnaf kendisine tahsis edilen yere gelerek bayram öncesi kadın giyim eşyalarını satabilmek için tezgah açmak isterken, park edilen otomobili görünce zor durumda kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi´nden polise ulaşan ve yardım isteyen esnaf Neşet Gökduman, çaresiz beklerken Avcılar Belediyesi zabıtasını da aradı. Gelen zabıta yaklaşık 45 dakikalık çaba ardından üzerinde hiçbir not bırakılmayan araç sahibine ulaştı.

Bakırköy´de bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu belirten araç sahibi İstanbul dışında olduğunu ancak, bir yakınını anahtarla göndereceğini söyledi. 15 dakika kadar sonra gelen bir kadın otomobilin anahtarını bir yakınına verdi. Otomobil zabıta memurları ve esnaf çadır direklerini tek tek kaldırarak otomobilin pazardan çıkarılmasını sağladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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