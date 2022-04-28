Pazarcıyı vurdu, 45 dakikada yakalandı

İHA

Tekirdağ'da, daha önce aralarında tartışma çıkan pazarcı esnafı, bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten ekmek aldıktan sonra yola çıkan pazarcı esnafı C.C., kendisini takip eden K.A. tarafından tabancayla vuruldu. Sağ bacağından yaralanan pazarcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı C.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN 45 DAKİKADA YAKALANDI

Şüpheli K.A., olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu mevkisinde saldırının ardından 1 saat geçmeden Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Semt pazarında patates satan esnaf C.C., olaydan birkaç gün önce şüpheli K.A. ile pazar yerinde patates tezgahında tartışma yaşadıklarını belirtti. Bir şüphelinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.