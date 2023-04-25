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13 büyükşehirde pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 25.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Pazarcılar için basit usul düzenlemesi Resmi Gazete'de
AA

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren pazarcı esnafının basit usulden faydalanabilmesinin yolu açılmış oldu.

Böylece, bu büyükşehirlerde basit usule tabi olma şartlarını sağlayan pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna edilecek.

2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı geçmeyenler, bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayanlar basit usulden yararlanabiliyor.

Bu kapsamda pazar takibi suretiyle çalışan pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olacak.

Pazar takibi suretiyle meyve, sebze gibi gıda maddeleri ile diğer bazı ihtiyaç malzemeleri satan pazarcıların basit usule tabi olup olmayacağı bulundukları şehre göre belirleniyordu.

Uygulanmakta olan mevzuata göre pazarcılardan, 13 büyükşehirde faaliyet gösterenler basit usule tabi olamıyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile o illerdeki pazarcı esnafına da imkan sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaptığı açıklamada, sağlanacak istisnayı kamuoyuna duyurmuştu.

BİR GRUP ESNAFA İSTİSNA GETİRİLMİŞTİ

2021 yılı kazançlarından başlamak üzere, basit usulde vergilendirilen berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servis işleticisi ve benzeri esnafın kazançları da daha önce gelir vergisinden istisna edilmişti.

Halen 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanıyor, aynı zamanda KDV de ödemiyor.

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