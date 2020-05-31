Pazarcı, Whatsapp hattı üzerinden aldığı siparişleri, müşterilerin kapısına kadar götürüyor

Yeşilköy Kapalı Semt Pazarı, Bahçelievler Çalışlar Pazarı, Bahçeşehir Kapalı Pazartürk Pazarı ve Florya Şenlikköy Pazarı'nda haftanın belli günlerde tezgah açan ve 35 yıldır pazarcılık yapan Murat Demirkıran, koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan müşterileri için internet tabanlı mesajlaşma ve arama uygulaması Whatsapp üzerinden sipariş hattı kurdu.
Pazarda sabah tezgahını kurduktan sonra ürünleri videoya çeken ve müşterilerine mesaj yoluyla gönderen Demirkıran, müşterilerden gelen talep doğrultusunda büyük bir özenle siparişleri hazırlıyor.
Siparişleri minibüsle müşterilerinin kapısına kadar götüren Demirkıran, ürünleri teslim ettikten sonra ödemeyi de pos makinesi aracılığıyla temassız kredi kartı veya havale yoluyla alıyor.
Sebze ağırlıklı ürün satan Demirkıran, müşterilerin talepleri doğrultusunda meyve ve kahvaltılık ürünleri gibi siparişleri de komşu tezgahlardan temin ederek, fazla ücret talep etmeden müşterilerine ulaştırıyor.
- Müşteri sayısı iki kat arttı
Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılığın baba mesleği olduğunu ve çocukluğundan beri bu mesleğin içerisinde bulunduğunu söyledi.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından insanların kendisini korumak için pazarlara gelmediğini ve pazarların eskisi kadar yoğun olmadığını ifade eden Demirkıran, önceden hasta, yaşlı olan veya evinde misafiri bulunan müşterileri için kurduğu Whatsapp grubunu bu süreçte daha aktif hale getirdiğini anlattı.
Demirkıran, "Koronavirüs sürecinde uygulama üzerinden siparişler iki kat arttı. Müşterilerim de bu durumdan memnun." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!