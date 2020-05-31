Pazarcı, Whatsapp hattı üzerinden aldığı siparişleri, müşterilerin kapısına kadar götürüyor

AA

Yeşilköy Kapalı Semt Pazarı, Bahçelievler Çalışlar Pazarı, Bahçeşehir Kapalı Pazartürk Pazarı ve Florya Şenlikköy Pazarı'nda haftanın belli günlerde tezgah açan ve 35 yıldır pazarcılık yapan Murat Demirkıran, koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan müşterileri için internet tabanlı mesajlaşma ve arama uygulaması Whatsapp üzerinden sipariş hattı kurdu.

Pazarda sabah tezgahını kurduktan sonra ürünleri videoya çeken ve müşterilerine mesaj yoluyla gönderen Demirkıran, müşterilerden gelen talep doğrultusunda büyük bir özenle siparişleri hazırlıyor.

Siparişleri minibüsle müşterilerinin kapısına kadar götüren Demirkıran, ürünleri teslim ettikten sonra ödemeyi de pos makinesi aracılığıyla temassız kredi kartı veya havale yoluyla alıyor.

Sebze ağırlıklı ürün satan Demirkıran, müşterilerin talepleri doğrultusunda meyve ve kahvaltılık ürünleri gibi siparişleri de komşu tezgahlardan temin ederek, fazla ücret talep etmeden müşterilerine ulaştırıyor.

- Müşteri sayısı iki kat arttı

Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılığın baba mesleği olduğunu ve çocukluğundan beri bu mesleğin içerisinde bulunduğunu söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından insanların kendisini korumak için pazarlara gelmediğini ve pazarların eskisi kadar yoğun olmadığını ifade eden Demirkıran, önceden hasta, yaşlı olan veya evinde misafiri bulunan müşterileri için kurduğu Whatsapp grubunu bu süreçte daha aktif hale getirdiğini anlattı.

Demirkıran, "Koronavirüs sürecinde uygulama üzerinden siparişler iki kat arttı. Müşterilerim de bu durumdan memnun." diye konuştu.