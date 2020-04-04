Pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - BİLECİK

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama Bursaray Şehreküstü İstasyonu'nda başladı.İstasyona gelen ve metrodan çıkan vatandaşlara belediye ekipleri el dezenfektanı, koruyucu maske ve içerisinde temizlik maddeleri bulunan el kitlerini verdi.Daha sonra Şehreküstü Meydanı'nda sürdürülen çalışma, ardından Millet Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde de devam etti.
- Çanakkale
Çanakkale'nin Bayramiç, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde de belediye ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.İlçede cumartesi günü kurulan halk pazarına gelen zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıtıp ateşlerini ölçtü.Polis ve jandarma da ilçenin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini sürdürdü.
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çelik ile birlikte pazar yerini dolaşarak esnaf ve vatandaşları yeni alınan tedbirler hakkında bilgilendirip kurallar konusunda uyardı.Lapseki Belediyesi ise Pazarcılar Derneği ile birlikte halka maske dağıttı.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas ile ilçe merkezindeki halk pazarını gezdi.Başkan Yılmaz, ziyarette alınan son kararları vatandaşlara anlattıklarını söyledi.
Bu salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatan Eyüp Yılmaz, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi pazarcı tezgahlarını ara mesafesini koruyorlar, vatandaşlarımız da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Lütfen evde kalalım, evimizden çıkmayalım, mecbur olmadıktan sonra evden çıkmayın sağlıklı kalın." dedi.
Gelibolu Belediyesi ilçede iki gün kurulan halk pazarında vatandaşlara bin 500 maske dağıttı.Koronavirüs önlemleri kapsamında pazara gelen belediye ekipleri esnafa 400 adet eldiven ile vatandaşa bin 500 adet maske dağıtımı yaptı.Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, çalışmaları denetleyip vatandaşlara alınan tedbirler kapsamında kurallara uyma tavsiyesinde bulundu.
- Bilecik
Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde pazar alanları girişlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtıldı.Koronavirüs ile mücadeledeki yeni tedbirler kapsamında Pazaryeri ilçesinde 2 kontrol noktası oluşturularak pazar alanına vatandaşlar sırayla alındı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.Bozüyük Belediyesi tarafından kapalı pazar giriş ve çıkışlarında ücretsiz maske dağıtıldı.
Anonslarla esnaf ve vatandaşlar maske takma konusundaki kurallara uymaları yönünde uyarılırken sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da yarın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulacak olan pazar alanında maske dağıtılacağı ve dezenfektan uygulaması yapılacağı bildirildi.
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