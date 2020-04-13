Pazar yerine 'Hayır tezgahı' kurdular

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İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Konya’nın Çumra ilçesinde halk pazarı kuruldu. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın talimatıyla pazarda ‘Hayır Tezgahı’ açıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kendi ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için de alışveriş yapıp kurulan tezgaha bıraktı, ihtiyacı olan da buradan ücretsiz aldı. Belediye Başkanı Oflaz, hayır tezgahına ürünleri bırakan vatandaşlara teşekkür etti.

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