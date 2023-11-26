Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek! Leziz ve pratik pişi tarifi!
Hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltılık olan pişi, 7'den yetmişe neredeyse herkes tarafından sevilir. İşte yumuşak hamuru ve çıtır çıtır lezzeti ile pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek bir tarif.
Giriş: 26.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:16
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Kahvaltılık tarifleri arasında yer alan pişi tarifi ekmek hamuru ile çok benzer şekilde yapılır. Bu nedenle fırından alınan hazır ekmek hamuru ile de yapılabilir. Pişi, farklı bölgelerde bişi, bavırsak veya bavursak olarak da bilinir. Peki evde pişi hamuru nasıl yapılır? İşte pişi tarifi...
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PİŞİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;
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PİŞİ NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları