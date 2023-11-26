Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek! Leziz ve pratik pişi tarifi!

Kahvaltılık tarifleri arasında yer alan pişi tarifi ekmek hamuru ile çok benzer şekilde yapılır. Bu nedenle fırından alınan hazır ekmek hamuru ile de yapılabilir. Pişi, farklı bölgelerde bişi, bavırsak veya bavursak olarak da bilinir. Peki evde pişi hamuru nasıl yapılır? İşte pişi tarifi...