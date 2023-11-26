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        Haberler Yaşam Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek! Leziz ve pratik pişi tarifi!

        Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek! Leziz ve pratik pişi tarifi!

        Hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltılık olan pişi, 7'den yetmişe neredeyse herkes tarafından sevilir. İşte yumuşak hamuru ve çıtır çıtır lezzeti ile pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek bir tarif.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:16
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        • 1

          Kahvaltılık tarifleri arasında yer alan pişi tarifi ekmek hamuru ile çok benzer şekilde yapılır. Bu nedenle fırından alınan hazır ekmek hamuru ile de yapılabilir. Pişi, farklı bölgelerde bişi, bavırsak veya bavursak olarak da bilinir. Peki evde pişi hamuru nasıl yapılır? İşte pişi tarifi...

        • 2

          PİŞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

          Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 2 su bardağı un
          • 1 paket kabartma tozu
          • 1 çay kaşığı tuz
          • 1 su bardağı süt
          • 1 adet yumurta
          • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 3

          PİŞİ NASIL YAPILIR?

          • Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
          • Sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.
          • Hamuru yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
          • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
          • Kızgın yağda kızartın.
          • Pişiler kızardıktan sonra kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.
          • Sıcak olarak servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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