Kademeli normalleşme kararlarına göre Pazar günleri yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar günü marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışıyor. Hafta içi saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile birlikte Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak merak ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona vaka sayısının düşmesi halinde 21 Haziran 2021'de tam normalleşmeye geçilebileceğini işaret etmişti. Şimdi gözler kabine toplantısına çevrildi. Yasakların ne zaman kalkacağı kabine toplantısının ardından belli olacak.